Автомобиль проходит за каждую минуту 1 км.Сколько километров он пройдёт за 20мин?за 1 ч?

Математика

Автомобиль проходит за каждую минуту 1 км.Сколько километров он пройдёт за 20мин?за 1 ч?

Автор: Гость