Автомобиль проходит за каждую минуту 1 км.Сколько километров он пройдёт за 20мин?за 1 ч?

Математика
Автомобиль проходит за каждую минуту 1 км.Сколько километров он пройдёт за 20мин?за 1 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 20 километров, за час 60. т.к. в одном часу 60 мин
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