Қақ, ғат, зың, да, ге, нар буындарды пайдаланып үш сөз жаз
Қазақ тiлi
Қақ, ғат, зың, да, ге, нар буындарды пайдаланып үш сөз жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қатқақ, асқақ, қақпақ. Сағат, тағат, қанағат. Қызың, ызың, зың-зың. Қырда, жазда, ауылда. Гүлге, елге, жерге. Шынар, Нарғыз, Нартай.
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