Вычисли значение выражения 873+(438-573)
Математика
Вычисли значение выражения 873+(438-573)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
873+ (-135)= 873-135=738
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В школьной столовой имеется 5 видов пирожков и напитка.Сколько всего наборов из 3-х пирожков и 2-х напитков можно купить?
Математика
Фильм длится 80 мин .при трансляции по телевидению фильм прерывается рекламой ,дли??ельность которой составляет 3/40продолжительности фильма . скол...
Русский язык
Укажите строку, в которой во всех наречиях ударение поставлено правильно. А стр(а)нно, глуб(о)ко, тёмно Б свеж(о), лёгко, ш(и)роко В широк(о)...
Математика