Фильм длится 80 мин .при трансляции по телевидению фильм прерывается рекламой ,дли??ельность которой составляет 3/40продолжительности фильма . сколько времени займёт трансляция фильма (вместе с рекламой ) по телевидению?

Математика

Фильм длится 80 мин .при трансляции по телевидению фильм прерывается рекламой ,дли??ельность которой составляет 3/40продолжительности фильма . сколько времени займёт трансляция фильма (вместе с рекламой ) по телевидению?

Автор: Гость