Фильм длится 80 мин .при трансляции по телевидению фильм прерывается рекламой ,дли??ельность которой составляет 3/40продолжительности фильма . сколько времени займёт трансляция фильма (вместе с рекламой ) по телевидению?

Математика
Фильм длится 80 мин .при трансляции по телевидению фильм прерывается рекламой ,дли??ельность которой составляет 3/40продолжительности фильма . сколько времени займёт трансляция фильма (вместе с рекламой ) по телевидению?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 * 3/40 = 6(мин) - длительность рекламы 2) 80 + 6 = 86(мин) = 1ч 26мин. Ответ: 1ч 26мин. займёт трансляция фильма по телевизору.
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