Укажите строку, в которой во всех наречиях ударение поставлено правильно. А стр(а)нно, глуб(о)ко, тёмно Б свеж(о), лёгко, ш(и)роко В широк(о), далек(о), (и)зредка Г ув(е)венно, св(е)тло, пон(я)тно
Русский язык
Укажите строку, в которой во всех наречиях ударение поставлено правильно. А стр(а)нно, глуб(о)ко, тёмно Б свеж(о), лёгко, ш(и)роко В широк(о), далек(о), (и)зредка Г ув(е)венно, св(е)тло, пон(я)тно
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