Спиши вставь пропущеные буквы обознач орфограмму и что там место вопросов писать надо?

Гость: Гость:

Ты встречаешь друга. - окончание ешьОн ненавидит школу. - окончание итМы роняем игрушки. - окончание ем Вы держите стакан. - окончание итеОни летают в лесу. - окончание ютОн качает брата. - окончание етОна дремлет в кровати. - окончание етТы открываешь дверь. - окончание ешьОни дышат воздухом. - окончание атОни вдыхают воздух. - окончание ют(На месте вопросов свои примеры надо вставить можешь вставить любые)