Помогите пожалуйста.Ответить на вопрос.Чтобы я увидела если бы была в прошлом? 4-5 предложений.

Гость: Гость:

Я бы переместилась в прошлое, чтобы посмотреть как познакомились мои родители ^^Я бы отправился в будущее и посмотрел бы за сколько времени я прошел квест-комнату "Машина времени"!Я бы отсли бы у меня была МАШИНА ВРЕМЕНИ, я бы отправилась в СССР с советскими деньгами и жила там на полную катушку (относительно для того времени), то есть баловалась плюшками и пила газировку из автоматов из одного общего стаканчика, путешествовала по Союзу на поезде с подстаканниками из проволоки и пила чай с сантиметровым слоем сахара, пока в один из прекрасных дней мне не надоело бы и мое хронологическое путешествие продолжилось еще дальше назад - во времена инквизиции и крестовых походов. Возможно, я переоткрыла бы законы и назвала их нескромно своим именем, возможно бы, прекратила эту пресловутую охоту на ведьм. Вышла бы замуж за благородного разбойника, а наши дети бы стали моими предками в ходе нормального течения времени. правилась так далеко в прошлое, чтоб можно было увидеть зарождение нашей планеты