Найдите значение выражения пять целых одна пятая минус семь целых две пятых

Математика
Найдите значение выражения пять целых одна пятая минус семь целых две пятых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 1/5-7 2/5=-2 1/5)))))))))
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