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Что такое пестик у растения
Биология
Что такое пестик у растения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такая штука , внутри растения , посередине такие палочки торчат
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