Вставь подходящие по смыслу слова. Определи,в каком падеже они стоят. Расскажи, ка?? ты различаешь винительный и предложный падежи и предлогами в и на. Мама купила цветы и поставила их (во что? куда?)... . Компьютер стоял (где?...
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Вставь подходящие по смыслу слова. Определи,в каком падеже они стоят. Расскажи, ка?? ты различаешь винительный и предложный падежи и предлогами в и на. Мама купила цветы и поставила их (во что? куда?)... . Компьютер стоял (где? на чём?) ... у самого окна. Саша сидел (где? на чём?) .... и смотрел (куда? во что?) ... . Туристы отправились (куда? во что?) ... . Они долго находились (где? в чём?) ... . Высоко (где? в чём?) ... пел жаворонок. Боевой самолёт круто взлетел (куда? во что?) .... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В вазу. 3. На столе.3) Саша сидел у компьютера и смотрел в монитор. Туристы отправились в путешествие. Они долго находились в путешествии ( или Японии например), Высокого на дереве пел жаворонок. Боевой самолет круто взлетел на скалу
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