Вставь подходящие по смыслу слова. Определи,в каком падеже они стоят. Расскажи, ка?? ты различаешь винительный и предложный падежи и предлогами в и на. Мама купила цветы и поставила их (во что? куда?)... . Компьютер стоял (где?...

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Вставь подходящие по смыслу слова. Определи,в каком падеже они стоят. Расскажи, ка?? ты различаешь винительный и предложный падежи и предлогами в и на. Мама купила цветы и поставила их (во что? куда?)... . Компьютер стоял (где? на чём?) ... у самого окна. Саша сидел (где? на чём?) .... и смотрел (куда? во что?) ... . Туристы отправились (куда? во что?) ... . Они долго находились (где? в чём?) ... . Высоко (где? в чём?) ... пел жаворонок. Боевой самолёт круто взлетел (куда? во что?) .... .

Автор: Гость