Вставь пропущенные слова в текст озаглавь его и допиши окончание в российской империи государственные служащие - _________ собирали с населения налоги в государственную казну следили за порядком ___________________________ и з...

Окружающий мир

Вставь пропущенные слова в текст озаглавь его и допиши окончание в российской империи государственные служащие - _________ собирали с населения налоги в государственную казну следили за порядком ___________________________ и за свою службу получали высокое жалованье. во времена российской империи существовал особый порядок - ________________ _________. при нём крестьянам запрещалось уходить от своих хозяев - ___________. крестьянина могли продать, _____________________________________________________

Автор: Гость