Вставь пропущенные слова в текст озаглавь его и допиши окончание в российской империи государственные служащие - _________ собирали с населения налоги в государственную казну следили за порядком ___________________________ и з...
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Вставь пропущенные слова в текст озаглавь его и допиши окончание в российской империи государственные служащие - _________ собирали с населения налоги в государственную казну следили за порядком ___________________________ и за свою службу получали высокое жалованье. во времена российской империи существовал особый порядок - ________________ _________. при нём крестьянам запрещалось уходить от своих хозяев - ___________. крестьянина могли продать, _____________________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядок- крепостное право . При нем крестьянам запрещалось уходить от своих хозяев - помещиков . Крестьянина могли продать, обменять, купить, подарить, убить . А название "Устройство и управление в Российской империи".
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