Выберите три числа меньших чем число -5
Математика
Выберите три числа меньших чем число -5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5 - 1 = -6 -5 - 2 = -7 -5 - 3 = -8
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