Вычеслите 1) |5|+|-3|= 2) |-4|-|-10|= 3) |-3|+|-6|=
Алгебра
Вычеслите 1) |5|+|-3|= 2) |-4|-|-10|= 3) |-3|+|-6|=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8. 2)-6. 3)9. Это же надо было учить на уроке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения ,в которых был бы употреблен каждый из указанных ниже омонимов .-наряд ,лук ,лавка ,лайка,ключ,печь,стать ,рысь
Математика
Приведите к наименьшаму общему знаменателю дробей 1)3/8и1/6 2)4/9и5/6 3)2/9и5/18 4)4/5и3/8 5)5/12и7/18 6)7/10и5/8и1/4
Математика