Вычисли.2дм4см+58см-4дм9см=?
Математика
Вычисли.2дм4см+58см-4дм9см=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24см+58см+49см=122см. Потому что 2дм это 20см, и 20+4см=24см + 58 + 4дм=40см+9см=49см=122
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