Вычисли длину отрезка LM. (если необходимо, ответ округли до сотых).
Алгебра
Вычисли длину отрезка LM. (если необходимо, ответ округли до сотых).
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Гость:
18,57 надеюсь это будет правильно
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