Вычисли периметр и площадь прямоугольника длина которошл равна 7м, а ширина в 10 ра?? меньше
Математика
Вычисли периметр и площадь прямоугольника длина которошл равна 7м, а ширина в 10 ра?? меньше
Ответ(ы):
Гость:
Находим ширину 7:10 = 0,7 м - это ширина прямоугольника P= 2*(a+b) = 2 * (7+0,7) = 15,4 метра - это периметр S = a * b = 7 * 0,7 = 4,9 м² - это площадь Ответ: 15,4 м ; 4,9 м²
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