Вычисли площадь квадрата если длина его стороны равна 12 метров 5 миллиметров 12 метров 5 сантиметров 6 миллиметров

Математика
Вычисли площадь квадрата если длина его стороны равна 12 метров 5 миллиметров 12 метров 5 сантиметров 6 миллиметров
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12м 5мм = 1200см 5мм = 12000мм+ 5мм = 12005мм 1) 12005 * 12005 = 144120025(кв.мм) = 1441200кв.см 25кв.мм =    = 144кв.м 12кв.дм 25кв.мм 12м 5см 6мм = 1205см 6мм = 12056мм 2) 12056 * 12056 = 145347136(кв.мм) = 1453471кв.см 36кв.мм =    = 145кв.м 3471кв.см 36кв.мм = 145кв.м 37кв.дм 71кв.см 36кв.мм
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