Вычисли площадь остатка цветной бумаги,если из листа прямоугольной формы,длина и ширина которого 7см и 5см,вырезали квадрат со стороной 2 см
Математика
Вычисли площадь остатка цветной бумаги,если из листа прямоугольной формы,длина и ширина которого 7см и 5см,вырезали квадрат со стороной 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь листка = 7 * 5 = 35 см Площадь квадрата = 2 * 2 = 4 см Пл.лист. - пл.кв. = 35 - 4 = 31 см^2
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