Вычисли площадь остатка цветной бумаги,если из листа прямоугольной формы,длина и ширина которого 7см и 5см,вырезали квадрат со стороной 2 см

Математика

Вычисли площадь остатка цветной бумаги,если из листа прямоугольной формы,длина и ширина которого 7см и 5см,вырезали квадрат со стороной 2 см

Автор: Гость