Вычисли: седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21, треть числа 9,две трети числ?? 9,восемь восьмых числа 32, девять девятых числа 18.
Математика
Вычисли: седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21, треть числа 9,две трети числ?? 9,восемь восьмых числа 32, девять девятых числа 18.
Ответ(ы):
Гость:
21:7=3 21:7*4=3*4=12 9:3=3 9:3*2=3*2=6 32:8*8=4*8=32 18:9*9=2*9=18
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