Вычислите:(-6,7)+(-2,8) (2,73):(-2,1) ( минус четыре целых две седьмых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)

Математика

Вычислите:(-6,7)+(-2,8) (2,73):(-2,1) ( минус четыре целых две седьмых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)

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