Вычислите:(-6,7)+(-2,8) (2,73):(-2,1) ( минус четыре целых две седьмых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)

Математика
Вычислите:(-6,7)+(-2,8) (2,73):(-2,1) ( минус четыре целых две седьмых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)-(минус одна целая пять четырнадцатых)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4.3 десятых !!!!!!!!!!!!!
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