Вычислите площадь поверхности прямоугольного пораллелепипеда с данными измерен??ями:1)15см;9см;6см.2)2,5дм;3,6дм;4,5дм.3)3,2м;4,5м;7,8м.3)1,25м;0,8м;2,4м.
Математика
Вычислите площадь поверхности прямоугольного пораллелепипеда с данными измерен??ями:1)15см;9см;6см.2)2,5дм;3,6дм;4,5дм.3)3,2м;4,5м;7,8м.3)1,25м;0,8м;2,4м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реши сам(a), это не сложно. Вот формула S поверхности = 2 * ( a*b + a*c + b*c) a - длина b - ширина с - высота А если смотреть на твое задание, то : первое число - длина второе число - ширина третье число - высота P.S. * - знак умножить
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