Вычислите величину угла ATK, изображённого на рисунке 12, если угол ATS=72 градуса, а уг??л RTK - прямой. Помогите плииииз умоляю вас!! пожалуйста помогите срочно !!!!!!!!!!!!!!

Математика

Вычислите величину угла ATK, изображённого на рисунке 12, если угол ATS=72 градуса, а уг??л RTK - прямой. Помогите плииииз умоляю вас!! пожалуйста помогите срочно !!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость