Вычислите величину угла ATK, изображённого на рисунке 12, если угол ATS=72 градуса, а уг??л RTK - прямой. Помогите плииииз умоляю вас!! пожалуйста помогите срочно !!!!!!!!!!!!!!
Математика
Вычислите величину угла ATK, изображённого на рисунке 12, если угол ATS=72 градуса, а уг??л RTK - прямой. Помогите плииииз умоляю вас!! пожалуйста помогите срочно !!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала формула ATK=ATS+RTK ATK=72+90=162 Ответ: угол ATK равен 162 градусам
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