Выделите окоечания в слвах держишь ,произнесети определите их работу

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Выделите окоечания в слвах держишь ,произнесети определите их работу
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Автор: Гость
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Гость:
Окончание нулевое))))
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