Выясните значение слов очевидец,вдохнавлять,осада,каллиграфия,барбат

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Арабеска (ит. arabesco, фр. arabesque - "арабский") - европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего, в основном, из геометрических, каллиграфических и растительных элементов и созданного на основе точного математического расчета. Сама идея арабески созвучна представлениям исламских богословов о "вечно продолжающейся ткани Вселенной". Арабеска строится на повторении и умножении одного или нескольких фрагментов узора. Бесконечное, протекающее в заданном ритме движение узоров может быть остановлено или продолжено в любой точке без нарушения целостности узора. Такой орнамент фактически исключает фон, т. к. один узор вписывается в другой, закрывая поверхность (европейцы называли это "боязнью пустоты"). Арабеску можно размещать на поверхности любой конфигурации, плоской или выпуклой. Нет никакой принципиальной разницы между композициями на стене или на ковре, на переплете рукописи или на керамике. Каллиграфия (греч. kalligraphía — красивый почерк, от kallós — красота и grápho — пишу) , искусство красивого и чёткого письма