Выписаны несколько членов числовой последовательности. Какое число окажется на одиннадцатом месте? На 82-м месте? -3 ; 1 ; 5 ;

Алгебра
Выписаны несколько членов числовой последовательности. Какое число окажется на одиннадцатом месте? На 82-м месте? -3 ; 1 ; 5 ;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1=-3;a2=1;a3=5 a2-a1=1-(-3)=4 a3-a2=5-1=4 Значит это арифметическая прогрессия,где d=4 an=a1+(n-1)*d a11=a1+10d=-3+10*4=-3+40=37 a82=a1+81d=-3+81*4=-3+324=321
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