Выписаны несколько членов числовой последовательности. Какое число окажется на одиннадцатом месте? На 82-м месте? -3 ; 1 ; 5 ;

Алгебра

Выписаны несколько членов числовой последовательности. Какое число окажется на одиннадцатом месте? На 82-м месте? -3 ; 1 ; 5 ;

Автор: Гость