Выписать из слов только качественные прилагательные. Деревянными изделиями,сви??цовые белила,резьба по металлу,употреблять для росписи,юный живописец,располагать на картоне,изобразить животных,величиной с орех,восторженное отн...

Русский язык
Выписать из слов только качественные прилагательные. Деревянными изделиями,сви??цовые белила,резьба по металлу,употреблять для росписи,юный живописец,располагать на картоне,изобразить животных,величиной с орех,восторженное отношение,к произведениям народных мастеров,обыкновенным резцом,талантливый художник,дикоративный материал,поразительной красотой.
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Автор: Гость
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Гость:
Деревянными Свинцовые Да и вроде всё. о-О
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