Выписать из слов только качественные прилагательные. Деревянными изделиями,сви??цовые белила,резьба по металлу,употреблять для росписи,юный живописец,располагать на картоне,изобразить животных,величиной с орех,восторженное отн...

Русский язык

Выписать из слов только качественные прилагательные. Деревянными изделиями,сви??цовые белила,резьба по металлу,употреблять для росписи,юный живописец,располагать на картоне,изобразить животных,величиной с орех,восторженное отношение,к произведениям народных мастеров,обыкновенным резцом,талантливый художник,дикоративный материал,поразительной красотой.

Автор: Гость