Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее арифметическое; б)моду; в)размах; г) медиану
Алгебра
Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее арифметическое; б)моду; в)размах; г) медиану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,1,7,7,7,7,11,47,47 Среднее арифметическое-складываем все числа и получаем 135.Потом делим 135 на количество чисел,в данном случае 9,Получается,135:9=15.Среднее арифметическое-15 Мода-это числа,которые повторяются несколько раз.В данном случае,это числа 1,7.47 Размах-из большего вычитаем меньшее.47-1+46 Медиана-число 7,находится посередине.
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