Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее арифметическое; б)моду; в)размах; г) медиану

Алгебра

Выпишите по порядку два раза первое, четыре раза седьмое, один раз одиннадцатое и ??ва раза сорок седьмое двузначные числа. Найдите а) среднее арифметическое; б)моду; в)размах; г) медиану

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