Выпишите существительные 3-го склонения:соль.тополь.пыль.голубь.помощь.край.честь.урожай.колос.рожь.медаль.печь.апрель.шар.степь.соловей.мелочь.обувь.моль.вещь.метель.тушь.журанал.словарь.ложь.декабрь.жизнь.глушь.мать.улей.дрож...
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Выпишите существительные 3-го склонения:соль.тополь.пыль.голубь.помощь.край.честь.урожай.колос.рожь.медаль.печь.апрель.шар.степь.соловей.мелочь.обувь.моль.вещь.метель.тушь.журанал.словарь.ложь.декабрь.жизнь.глушь.мать.улей.дрожь.карась
Ответ(ы):
Гость:
Найти легко 3л окончание ь. соль,пыль,помощь,честь,жизнь,дрожь,ложь,метель,апрель,медаль,печь,обувь,мелочь и всё
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