Выполни действия и проверь 9÷4,15÷2,6÷4,27÷8,18÷5,16÷7,24÷5,32÷5

Математика
Выполни действия и проверь 9÷4,15÷2,6÷4,27÷8,18÷5,16÷7,24÷5,32÷5
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1) 2,25 2) 7,5 3) 1,5 4) 5,4 5) 3,6 6) 7) 4,8 8) 6,4
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