Выполните сложение a) 53 487 723 155 + 10 370 546 664 б)8 423 614 223 + 17 704 367 884 в)1 820 548 + 29 967 303 477 Выполни??е действия 15 213 + 74 565 - 12 496
Математика
Выполните сложение a) 53 487 723 155 + 10 370 546 664 б)8 423 614 223 + 17 704 367 884 в)1 820 548 + 29 967 303 477 Выполни??е действия 15 213 + 74 565 - 12 496
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