(9/16)^x * (0,75)^x= 27/64 решите уравнение приведите к одному основанию
Математика
(9/16)^x * (0,75)^x= 27/64 решите уравнение приведите к одному основанию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9/16)^x * (0.75)^x = 27/64 (3^2 / 4^2 )^x * (3/4)^x = 3^3 /4^3 (3/4)^2x * (3/4)^x = (3/4)^3 (3/4) ^(2x+x) = (3/4)^3 (3/4)^3x = (3/4)^3 3x=3 x=3/3 x=1
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