X в квадрате-у в квадрате/4x : y-x/8y

Гость: Гость:

1)8у=х( в квадрате) у-(корень)х=0 2)ху-2у=4 у=х-2 3) 3х+4у=8 ху=1 помогите пожалуйста 2) преобразуем первое уравнение, вынеся у за скобки: y(x-2)=4 и подставим значение у из второго уравнения в первое: (x-2)(x-2)=4, (x-2)^2=4, x^2-4x+4=4, x^2-4x=0, x(x-4)=0, x1=0, x2=4, y1=0-2=-2, y2=4-2=2. 3) x=(8-4y)/3, (8-4y)*y/3=1, 8y-4y^2=3, 4y^2-8y+3=0, D=64-4*4*3=64-48=16, y1=(8+4)/8=3/2=1,5, y2=(8-4)/8=1/2=0,5, x1=(8-4*(3/2))/3=(8-6)/3=2/3, x2=(8-4*(1/2))/3=(8-2)/3=6/3=2.