Когда произошло последние воссоединение балтийского моря с атлантическим

Геометрия
Когда произошло последние воссоединение балтийского моря с атлантическим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МОРЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА         Моря Атлантического океана – Балтийское, Черное и Азовское, относятся к внутриконтинентальным имеют разное происхождение и  весьма слабую связь с океаном. Характерно, что  связь с океаном  осуществляется не непосредственно, а через соседние моря. Балтийское море связано с Атлантическим океаном через Северное море,  Черное - через Мраморное и Средиземное моря, Азовское - через Черное, Мраморное и Средиземное моря. Из-за пространственной разобщенности,  внутриконтинентального положения и слабой связи с океаном каждое из морей обладает специфическими климатическими условиями, гидрологическим режимом, флорой и фауной.
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