Когда произошло последние воссоединение балтийского моря с атлантическим

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МОРЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА Моря Атлантического океана – Балтийское, Черное и Азовское, относятся к внутриконтинентальным имеют разное происхождение и весьма слабую связь с океаном. Характерно, что связь с океаном осуществляется не непосредственно, а через соседние моря. Балтийское море связано с Атлантическим океаном через Северное море, Черное - через Мраморное и Средиземное моря, Азовское - через Черное, Мраморное и Средиземное моря. Из-за пространственной разобщенности, внутриконтинентального положения и слабой связи с океаном каждое из морей обладает специфическими климатическими условиями, гидрологическим режимом, флорой и фауной.