СРОЧНО:()))) Написати дієвій план поеми "За мить до щастя" або визначіть в чому полягає кульмінація .проізведенія

Українська література
СРОЧНО:()))) Написати дієвій план поеми "За мить до щастя" або визначіть в чому полягає кульмінація .проізведенія
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот момент там где герой лежит в поле и видит всю красоту природы,видит как в небо летит птица которая свободная,легкая( именно этот момент является кульминацией)
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