Вычислите:(7,5/0,6-2,5)÷((68÷2 5/6-42×0,1)÷1,1) (2/3×0,375+2,68÷0,8)
Математика
Вычислите:(7,5/0,6-2,5)÷((68÷2 5/6-42×0,1)÷1,1) (2/3×0,375+2,68÷0,8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7,5/0,6=(75/10):(6/10)=75/10х10/6=75/6=25/2=12,5 2) 12,5-2,5=10 3) 68:2 5/6=68:17/6=68*6/17=4*6=24 4) 42*0,1=4,2 5) 24-4,2=19,8 6) 19,8:1,1=19 8/10: 1 1/10=198/10х10/11=198/11=18 7) 10:18=5/9 8) 2/3×0,375=2/3х375/1000=2/3х3/8=2/8=1/4 9) 2,68:0,8=268/80=57/20 10) 1/4+57/20=62/20=31/10 11) 5/9х31/10=31/18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы