В однородном магнитном поле в перпендикулярной полю плоскости по замкнутым кривым движутся протон и электрон. Определить отношение времен, затрачиваемых каждой частицей на полный оборот по своей кривой.
Физика
В однородном магнитном поле в перпендикулярной полю плоскости по замкнутым кривым движутся протон и электрон. Определить отношение времен, затрачиваемых каждой частицей на полный оборот по своей кривой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2*pi*m/q*B Tp=2*pi*mp/q*B Te=2*pi*me/q*B T1/T2=mp/me=1,67*10^-27/9,1*10^-31=1,83*10^3 Tp>Te в 1,83*10^3 раза.
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