Выполните умножение 1)7/17*51/63= 2)2 целых 1/42* 2 целых 6/17= 3)5/18*72 целых= помогите пажалуйст??
Математика
Выполните умножение 1)7/17*51/63= 2)2 целых 1/42* 2 целых 6/17= 3)5/18*72 целых= помогите пажалуйст??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7/17*51/63=1/1*3/9=3/9=1/3 2) 1/42*2 6/17=1/42*40/17=1/21*20/17=20/357 3) 5/18*72=5/18*72/1=5/1*4/1=20
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