Выполните умножение (4+x^2)(x^2-4)
Математика
Выполните умножение (4+x^2)(x^2-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4+2х)(2х-4)=(2х+4)(2х-4)=4х2-8х+8х-16=4х2-16.
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