Высота окна 2м. а ширина равна 3/5 высоты, Чему равна площадь окна?
Математика
Высота окна 2м. а ширина равна 3/5 высоты, Чему равна площадь окна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*3/5 = 1,2м 2) 2*1,2=2,4 м
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