Высота прямоугольника параллелепипеда равно 6целых 2\3см, его длина в 2целые 1\4 раза больше высоту, а ширина состовляет 20% длины. Вычислите объем параллелепипеда
Математика
Высота прямоугольника параллелепипеда равно 6целых 2\3см, его длина в 2целые 1\4 раза больше высоту, а ширина состовляет 20% длины. Вычислите объем параллелепипеда
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