X^5-x^4-2x^3+2x^2-3x+3=0 Решите с помощью группировки. Спасибо.

Алгебра
X^5-x^4-2x^3+2x^2-3x+3=0 Решите с помощью группировки. Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х^5-x^4)-(2x^3-2x^2)-(3x-3)=0 x^4(x-1)-2x^2(x-1)-3(x-1)=0 (x-1)(x^4-2x^2-3)=0 x-1=0 или x^4-2x^2-3=0 x1=1          x^4-2x^2-3=0 обозначим x^2=t t^2-2t-3=0 t1=3 t2=-1 x^2=3 x= корень из 3 х=- корень из 3 х^2=-1(не удовлетворяет)  ответ: х1=1,х2= корень из 3, х3=-корень из 3
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