За 10 дней на фабрике изготовили 20400 метров ткани Сколько метров ткани фабрика выпускает 11 задачу двумя способами

Математика

За 10 дней на фабрике изготовили 20400 метров ткани Сколько метров ткани фабрика выпускает 11 задачу двумя способами

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