За 10 дней на фабрике изготовили 20400 метров ткани Сколько метров ткани фабрика выпускает 11 задачу двумя способами

Математика
За 10 дней на фабрике изготовили 20400 метров ткани Сколько метров ткани фабрика выпускает 11 задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20400:10=2040 2040*11=22440 это 1 й 20400:10=2040 20400+2040=22600
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