За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно

Математика
За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51/3=17 км/час 28/2=14 км/час 17-14=3 Ответ: на 3 км/час
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