За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно
Математика
За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51/3=17 км/час 28/2=14 км/час 17-14=3 Ответ: на 3 км/час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши любые три слова по алфавиту вставляя пропущенные буквы ворона Воробей учи??ель хорошо русский язык ученика собака 40 весело пальто лисица ка...
Математика
Русский язык
Математика
Окружающий мир