За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно

Математика

За 3 ч лыжник пробежал 51 км, а за следующие 2 ч он пробежал 28 км. На сколько километров в час изменилась его скорость? Нужно срочно

Автор: Гость