За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.

Математика
За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240*3=720 КМ ПРОЛЕТЕЛ ВЕРТОЛЕТ ЗА 3 ЧАСА 720:12= 60 КМ/Ч СКОРОСТЬ ПОЕЗДА
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