За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.

Математика

За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.

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