За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.
Математика
За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240*3=720 КМ ПРОЛЕТЕЛ ВЕРТОЛЕТ ЗА 3 ЧАСА 720:12= 60 КМ/Ч СКОРОСТЬ ПОЕЗДА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На экскурсию поехало в 3 раза больше девочек, чем мальчиков. Сколько девочек было среди 56 учащихся, ездивших на экскурсию?
Математика