За 3ч автомобиль преодолел расстояние в 270км. С какой средней скоростью двигался а??томобиль?

Математика
За 3ч автомобиль преодолел расстояние в 270км. С какой средней скоростью двигался а??томобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270/3=90 км/ч средняя скорость
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