За 5 ч машина проехала 300 км.за какое время она проедет 600 км если будет ехать с той же скоростью.
Математика
За 5 ч машина проехала 300 км.за какое время она проедет 600 км если будет ехать с той же скоростью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(600:300)=5*2=10 часов машина проедет 600 км. Ответ:10 часов машина проедет 600 км. Желаю удачи!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Подготовьте устный или письменный рассказ о герое, который вам особенно запомнил??я. Предварительно подберите цитаты и придумайте план рассказа. 50...
Математика