За 5 ч машина проехала 300 км.за какое время она проедет 600 км если будет ехать с той же скоростью.

Математика
За 5 ч машина проехала 300 км.за какое время она проедет 600 км если будет ехать с той же скоростью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(600:300)=5*2=10 часов машина проедет 600 км. Ответ:10 часов машина проедет 600 км. Желаю удачи!!!
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