За 6 метров ткани заплатили 48 рублей. сколько денег заплатят за 8 метров такой же ткани?

Математика
За 6 метров ткани заплатили 48 рублей. сколько денег заплатят за 8 метров такой же ткани?
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