За 8 минут самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетит за 40 минут , если его скорость увеличится на 2 км|ч?

Математика
За 8 минут самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетит за 40 минут , если его скорость увеличится на 2 км|ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 96:8=12(км/ч) скорость 2) 12+2=14(км/ч) 3) 40*14
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