За 8 минут самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетит за 40 минут , если его скорость увеличится на 2 км|ч?

Математика

За 8 минут самолёт, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние он пролетит за 40 минут , если его скорость увеличится на 2 км|ч?

Автор: Гость