За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота в 5 раз.Сколько стоит каждая из покупок? Сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку 1 книги? Сколько всего блокнотов можно купить за 120 р...
Математика
За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота в 5 раз.Сколько стоит каждая из покупок? Сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку 1 книги? Сколько всего блокнотов можно купить за 120 рублей? Какова цена блокнота? Вычисли и запиши ответы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х- цена книги х- цена блокнота 5х+х= 120 6х=120 х= 20 - цена блокнота цена книги - 100 за 120 р можно купить 6 блокнотов за 100 р можно купить 5 блокнотов
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