За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота в 5 раз.Сколько стоит каждая из покупок? Сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку 1 книги? Сколько всего блокнотов можно купить за 120 р...

Математика

За блокнот и книгу заплатили 120 руб. книга дороже блокнота в 5 раз.Сколько стоит каждая из покупок? Сколько блокнотов можно купить за те же деньги что потрачены на покупку 1 книги? Сколько всего блокнотов можно купить за 120 рублей? Какова цена блокнота? Вычисли и запиши ответы.

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