За шесть метров ткани заплатили 18 рублей сколько будет стоить 9 метров ткани
Математика
За шесть метров ткани заплатили 18 рублей сколько будет стоить 9 метров ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=3рубля стоит 1 метр ткани 9×3=27
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